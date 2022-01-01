Вентилятор 120 Aerocool Eclipse 12 4718009158122

В наличии
Артикул: 27000000283

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  • Производитель: AeroCool
  • Код производителя: 4718009158122
  • Вес: 0.239 кг

  • 610 ₽

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уровень шума: 16.8 дБ
скорость: 1200 об/мин, регулятор оборотов
воздушный поток: 32.1 CFM
тип коннектора: 4-pin PWM
тип подшипника: гидродинамический
Общие характеристики
Размеры вентилятора (ДхШхВ) 120x120x25 мм
Тип подшипника гидродинамический
Скорость вращения 1200 об/мин
Воздушный поток 32.1 CFM
Уровень шума 16.8 дБ
Дополнительно
Тип коннектора 4-pin PWM

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Внимание! Информация о технических характеристиках, описании, комплекте поставки и внешнем виде(в том числе изображение) носит ознакомительный характер, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ и может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Уточняйте информацию о товаре у наших менеджеров перед оформлением заказа.

  • 610 ₽

Доставка по Москве

  • Самовывоз из 1 магазина
    сегодня бесплатно
  • Доставка по Москве
    сегодня (при заказе до 12:00) от 390 руб

Варианты оплаты

  • Оплата наличными при самовывозе в магазине, при доставке курьеру
  • Оплата по безналу (для юр. лиц) самовывоз или доставка товара после поступления средств