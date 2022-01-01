Вентилятор 120 Aerocool Eclipse 12 4718009158122
В наличии
Артикул: 27000000283
- Производитель: AeroCool
- Код производителя: 4718009158122
- Вес: 0.239 кг
-
610 ₽
Доставка по Москве
-
Самовывоз из 1 магазина
сегодня бесплатно
-
Доставка по Москве
сегодня (при заказе до 12:00) от 390 руб
Варианты оплаты
- Оплата наличными при самовывозе в магазине, при доставке курьеру
- Оплата по безналу (для юр. лиц) самовывоз или доставка товара после поступления средств
уровень шума: 16.8 дБ
скорость: 1200 об/мин, регулятор оборотов
воздушный поток: 32.1 CFM
тип коннектора: 4-pin PWM
тип подшипника: гидродинамический
скорость: 1200 об/мин, регулятор оборотов
воздушный поток: 32.1 CFM
тип коннектора: 4-pin PWM
тип подшипника: гидродинамический
|Общие характеристики
|Размеры вентилятора (ДхШхВ)
|120x120x25 мм
|Тип подшипника
|гидродинамический
|Скорость вращения
|1200 об/мин
|Воздушный поток
|32.1 CFM
|Уровень шума
|16.8 дБ
|Дополнительно
|Тип коннектора
|4-pin PWM
Внимание! Информация о технических характеристиках, описании, комплекте поставки и внешнем виде(в том числе изображение) носит ознакомительный характер, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ и может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Уточняйте информацию о товаре у наших менеджеров перед оформлением заказа.