уровень шума: 16.8 дБ

скорость: 1200 об/мин, регулятор оборотов

воздушный поток: 32.1 CFM

тип коннектора: 4-pin PWM

тип подшипника: гидродинамический Общие характеристики Размеры вентилятора (ДхШхВ) 120x120x25 мм Тип подшипника гидродинамический Скорость вращения 1200 об/мин Воздушный поток 32.1 CFM Уровень шума 16.8 дБ Дополнительно Тип коннектора 4-pin PWM Написать отзыв Рейтинг Ваше имя Достоинства Недостатки Ваш отзыв Продолжить

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